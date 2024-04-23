В школах Латвии откажутся от изучения русского языка как второго иностранного

Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы – с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков. По данным министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.