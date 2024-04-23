В школах Латвии откажутся от изучения русского языка как второго иностранного
Правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Об этом пишет портал Delfi.
Кабинет министров Латвии единогласно и без дебатов утвердил «Правила о государственном стандарте основного образования и образцов программ основного образования». Теперь школьники, которые еще до 1 сентября 2025 г. выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы. Затем в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык ЕС, стран Европейской экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.
Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы – с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков. По данным министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.
Правилами, утвержденными правительством, предусмотрен переходный период – русский язык будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее. Такой подход обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает. С 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного один из утвержденных языков.
Те школьники, которые не хотят изучать русский язык в качестве иностранного, могут отказаться от его освоения уже в этом году. В таком случае они могут не сдавать экзамен по этому предмету, им будет выставлена средняя оценка за весь период.
Министр образования Анда Чакша («Новое единство») заявила, что планируется, что с 2026/2027 учебного года дети будут начинать осваивать второй иностранный язык не с 4-го, как сейчас, а с 5-го класса. В 4-м классе будут добавлены для часы для изучения первого иностранного языка – английского. Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 г., вообще не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.
Сейм Латвии 28 сентября 2023 г. одобрил новую Концепцию национальной безопасности страны, которая была подготовлена с учетом конфликта на Украине. Документ в том числе обязывает латвийским общественные СМИ с 1 января 2026 г. использовать только латышский язык или язык, «принадлежащий европейскому культурному пространству». «Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен, а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет», – следует из сообщения сейма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет русского языка в СМИ Латвии грубейшей дискриминацией.