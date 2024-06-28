Пост главного редактора «Коммерсанта» займет Михаил Лукин
С 1 июля главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором издательского дома (ИД) станет Михаил Лукин. О решении сообщил совет директоров ИД.
14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в ближайшее время главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свой пост. На этой должности он проработал с 2018 г. Желонкин, как сообщает «Коммерсантъ», сохранит пост генерального директора ИД. Один из собеседников «Ведомостей» ранее в июне сказал, что и с этой должности экс-главред уйдет в «ближайшие недели».
Лукин пришел в «Коммерсантъ» в июле 1992 г., участвовал в запуске ежедневной газеты. В общей сложности он проработал в издательском доме более 17 лет. С 2013 по 2023 г. занимал различные должности в ТАСС и ВТБ. В октябре 2023 г. Лукин вернулся в «Коммерсантъ», став замгендиректора ИД.
ИД «Коммерсантъ» был основан в 1989 г. Сейчас в его состав входят одноименная ежедневная газета, сайт kommersant.ru, радио «Ъ FM» еженедельный журнал «Коммерсантъ Weekend» и т. д.
АО «Коммерсантъ», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит ООО «Коммерсантъ холдинг», единственный прямым владельцем которого в декабре 2015 г. стал бизнесмен Алишер Усманов. В мае 2023 г. «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителях.