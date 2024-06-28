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Пост главного редактора «Коммерсанта» займет Михаил Лукин

Ведомости

С 1 июля главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором издательского дома (ИД) станет Михаил Лукин. О решении сообщил совет директоров ИД.

14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в ближайшее время главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свой пост. На этой должности он проработал с 2018 г. Желонкин, как сообщает «Коммерсантъ», сохранит пост генерального директора ИД. Один из собеседников «Ведомостей» ранее в июне сказал, что и с этой должности экс-главред уйдет в «ближайшие недели». 

Лукин пришел в «Коммерсантъ» в июле 1992 г., участвовал в запуске ежедневной газеты. В общей сложности он проработал в издательском доме более 17 лет. С 2013 по 2023 г. занимал различные должности в ТАСС и ВТБ. В октябре 2023 г. Лукин вернулся в «Коммерсантъ», став замгендиректора ИД.

ИД «Коммерсантъ» был основан в 1989 г. Сейчас в его состав входят одноименная ежедневная газета, сайт kommersant.ru, радио «Ъ FM» еженедельный журнал «Коммерсантъ Weekend» и т. д.

АО «Коммерсантъ», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит ООО «Коммерсантъ холдинг», единственный прямым владельцем которого в декабре 2015 г. стал бизнесмен Алишер Усманов. В мае 2023 г. «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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