Пост главного редактора «Коммерсанта» займет Михаил Лукин

14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в ближайшее время главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свой пост. На этой должности он проработал с 2018 г. Желонкин, как сообщает «Коммерсантъ», сохранит пост генерального директора ИД. Один из собеседников «Ведомостей» ранее в июне сказал, что и с этой должности экс-главред уйдет в «ближайшие недели».