«Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базель в 2025 году
Конкурс песни «Евровидение» пройдет в городе Базель в Швейцарии в мае 2025 г., следует из заявления Европейского вещательного союза (EBU).
«Базель выбран местом проведения 69-го конкурса песни «Евровидение» в 2025 г.», – сказано в заявлении.
Конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая. Список стран-участниц будет объявлен позднее в этом году.
В Швейцарии в городе Лугано состоялся первый конкурс «Евровидение» в 1956 г. Его победителем стала швейцарская певица Лиз Ассиа с песней Refrain.
Победителем «Евровидение-2024» стал 24-летний Nemo из Швейцарии с песней The Code. Песня швейцарского певца после подсчетов голосов зрителей и жюри получила 591 балл.
Финал «Евровидения» в этом году проходил в Мальме (Швеция) 11 мая. Россия не участвует в конкурсе с 2022 г.