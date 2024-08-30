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«Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базель в 2025 году

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Конкурс песни «Евровидение» пройдет в городе Базель в Швейцарии в мае 2025 г., следует из заявления Европейского вещательного союза (EBU).

«Базель выбран местом проведения 69-го конкурса песни «Евровидение» в 2025 г.», – сказано в заявлении.

Конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая. Список стран-участниц будет объявлен позднее в этом году.

В Швейцарии в городе Лугано состоялся первый конкурс «Евровидение» в 1956 г. Его победителем стала швейцарская певица Лиз Ассиа с песней Refrain.

Победителем «Евровидение-2024» стал 24-летний Nemo из Швейцарии с песней The Code. Песня швейцарского певца после подсчетов голосов зрителей и жюри получила 591 балл.

Финал «Евровидения» в этом году проходил в Мальме (Швеция) 11 мая. Россия не участвует в конкурсе с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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