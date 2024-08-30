Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации. Среди них – Babook, Freedom Letters, Ruslania, Book Amaro, Goodreads, следует из сообщения ведомства.
Как отмечает РКН, на указанных сайтах размещалась материалы, подпадающие под целый ряд нарушений, а также за авторством некоторых материалов числятся иноагенты, а их произведения не промаркированы. Конкретные материалы или имена авторов ведомство не приводит.
«На указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ), информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил РФ», – сказано в сообщении.
Ведомство предупреждает, что если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ.
13 августа РКН заблокировал новый адрес крупнейшего русскоязычного сайта с фанфиками «Фикбук». Причина блокировки не уточняется, однако прошлая блокировка была применена за нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде.