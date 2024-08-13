Роскомнадзор заблокировал новую версию сайта фанфиков «Фикбук»
Роскомндазор (РКН) заблокировал новый адрес крупнейшего русскоязычного сайта с фанфиками «Фикбук». Причина блокировки не уточняется, следует из сообщения при попытке перейти на сайт.
12 июля РКН ограничил доступ к прежнему сайту «Фикбука». Администрация сайта назвала блокировку недоразумением.
«Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку», – сообщили в Telegram-канале сообщества.
9 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило владельцам сайта «Книга фанфиков» требование удалить с сайта запрещенную в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).