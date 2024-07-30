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Сайт фанфиков «Фикбук» заявил о выполнении требований РКН после блокировки

Ведомости

Крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками «Фикбук» объявил, что требования Роскомнадзора по соблюдению закона об ЛГБТ-пропаганде (движение признано в России экстремистским и запрещено) выполнены. Ранее сайт был заблокирован. Об этом сообщает пресс-служба сайта.

«На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое-то время», – написано в сообщении.

12 июля Роскомнадзор заблокировал сайт «Фикбука». В ведомстве говорили, что неоднократно требовали от «Фикбука» удалять информацию, не соответствующую действующему законодательству. Администрация сайта назвала произошедшее недоразумением.

9 июля в РКН сообщали, что во II квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами было удалено или заблокировано почти 190 000 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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