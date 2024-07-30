Сайт фанфиков «Фикбук» заявил о выполнении требований РКН после блокировки
Крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками «Фикбук» объявил, что требования Роскомнадзора по соблюдению закона об ЛГБТ-пропаганде (движение признано в России экстремистским и запрещено) выполнены. Ранее сайт был заблокирован. Об этом сообщает пресс-служба сайта.
«На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое-то время», – написано в сообщении.
12 июля Роскомнадзор заблокировал сайт «Фикбука». В ведомстве говорили, что неоднократно требовали от «Фикбука» удалять информацию, не соответствующую действующему законодательству. Администрация сайта назвала произошедшее недоразумением.
9 июля в РКН сообщали, что во II квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами было удалено или заблокировано почти 190 000 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией.