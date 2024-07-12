Роскомнадзор ограничил в РФ доступ к сайту с фанфиками «Фикбук»

9 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило владельцам сайта «Книга фанфиков» требование удалить с сайта запрещенную в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). По информации ведомства, «на ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении». При этом запрещенная информация удалялась с одних страниц сайта и переносилась на другие.