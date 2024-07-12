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Роскомнадзор ограничил в РФ доступ к сайту с фанфиками «Фикбук»

Ведомости

Роскомнадзор ограничил в РФ доступ к сайту «Книга фанфиков» («Фикбук»). Данные о блокировке появились в реестре РКН.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ», – указано на сайте ведомства.

Администрация сайта назвала блокировку недоразумением.

«Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку», – сообщили в Telegram-канале сообщества.

9 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило владельцам сайта «Книга фанфиков» требование удалить с сайта запрещенную в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). По информации ведомства, «на ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении». При этом запрещенная информация удалялась с одних страниц сайта и переносилась на другие.

9 июля РКН сообщил, что во II квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами было удалено или заблокировано почти 190 000 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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