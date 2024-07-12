Роскомнадзор ограничил в РФ доступ к сайту с фанфиками «Фикбук»
Роскомнадзор ограничил в РФ доступ к сайту «Книга фанфиков» («Фикбук»). Данные о блокировке появились в реестре РКН.
«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ», – указано на сайте ведомства.
Администрация сайта назвала блокировку недоразумением.
«Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку», – сообщили в Telegram-канале сообщества.
9 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило владельцам сайта «Книга фанфиков» требование удалить с сайта запрещенную в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). По информации ведомства, «на ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении». При этом запрещенная информация удалялась с одних страниц сайта и переносилась на другие.
9 июля РКН сообщил, что во II квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами было удалено или заблокировано почти 190 000 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией.