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Минкульт объяснил отказ выдать прокатное удостоверение фильму «Рыжий»

Ведомости

Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверения фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомстве.

Там уточнили, что картину не пустили в прокат в соответствии с пп. «з» п. 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. В документе сказано, что удостоверение фильму может быть не выдано «в иных определенных федеральными законами случаях».

10 сентября кинокомпания «Пионер» сообщила, что «Рыжий» не выйдет в прокат с 12 октября, поскольку ему отказано в выдаче прокатного удостоверения. До этого были перенесены показы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, которые были запланированы на 7-8 сентября.

При этом 3 сентября должна была состояться премьера фильма «Рыжий» в кинотеатре «Художественный». Об отмене не сообщалось.

«Рыжий» посвящен уральскому поэту Борису Рыжему. Действие происходит в Екатеринбурге в 1990-х гг. Главную роль исполнил Евгений Алехин. В фильме также сыграли Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2023 г.

Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством 7 мая 2001 г., ему было 26 лет. Всю жизнь он провел в Екатеринбурге, написал более 1300 стихотворений. Он работал в журнале «Урал». В 1999 г. подборка его стихов From Sverdlovsk with Love была напечатана в журнале «Знамя». За нее поэт получил премию «Антибукер». В 2000 г. вышел его первый сборник «И все такое…».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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