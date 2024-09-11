Минкульт объяснил отказ выдать прокатное удостоверение фильму «Рыжий»
Там уточнили, что картину не пустили в прокат в соответствии с пп. «з» п. 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. В документе сказано, что удостоверение фильму может быть не выдано «в иных определенных федеральными законами случаях».
10 сентября кинокомпания «Пионер» сообщила, что «Рыжий» не выйдет в прокат с 12 октября, поскольку ему отказано в выдаче прокатного удостоверения. До этого были перенесены показы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, которые были запланированы на 7-8 сентября.
При этом 3 сентября должна была состояться премьера фильма «Рыжий» в кинотеатре «Художественный». Об отмене не сообщалось.
«Рыжий» посвящен уральскому поэту Борису Рыжему. Действие происходит в Екатеринбурге в 1990-х гг. Главную роль исполнил Евгений Алехин. В фильме также сыграли Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2023 г.
Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством 7 мая 2001 г., ему было 26 лет. Всю жизнь он провел в Екатеринбурге, написал более 1300 стихотворений. Он работал в журнале «Урал». В 1999 г. подборка его стихов From Sverdlovsk with Love была напечатана в журнале «Знамя». За нее поэт получил премию «Антибукер». В 2000 г. вышел его первый сборник «И все такое…».