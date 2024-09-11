Минкульт объяснил отказ выдать прокатное удостоверение фильму «Рыжий»

Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством 7 мая 2001 г., ему было 26 лет. Всю жизнь он провел в Екатеринбурге, написал более 1300 стихотворений. Он работал в журнале «Урал». В 1999 г. подборка его стихов From Sverdlovsk with Love была напечатана в журнале «Знамя». За нее поэт получил премию «Антибукер». В 2000 г. вышел его первый сборник «И все такое…».