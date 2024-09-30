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Суд в Москве привлек к ответственности соцсеть Discord

Ведомости

Таганский районный суд Москвы привлек к ответственности социальную сеть Discord Inc, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)», – говорится в сообщении. Суд назначил соцсети штраф в размере 3,5 млн руб.

Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Последние работают по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы ИТ.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в РФ. Собеседник издания, близкий к вопросу блокировки, подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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