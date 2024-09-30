Суд в Москве привлек к ответственности соцсеть Discord

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в РФ. Собеседник издания, близкий к вопросу блокировки, подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.