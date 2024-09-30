Суд в Москве привлек к ответственности соцсеть Discord
Таганский районный суд Москвы привлек к ответственности социальную сеть Discord Inc, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)», – говорится в сообщении. Суд назначил соцсети штраф в размере 3,5 млн руб.
Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Последние работают по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы ИТ.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в РФ. Собеседник издания, близкий к вопросу блокировки, подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.