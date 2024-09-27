Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

В России в ближайшие дни могут заблокировать сервис Discord

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) вынес пять решений в адрес сервиса Discord о работе в России с 20 сентября. Его блокировка может произойти в ближайшие дни, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как следует из данных в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, вынесенные решения могут стать основанием для блокировки сервиса в РФ. Собеседник издания, близкий к вопросу блокировки, подтвердил изданию, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.

«Коммерсантъ» напоминает, что с середины сентября российские пользователи жаловались на перебои в работе Discord. Источник в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается вопрос специального замедления работы сервиса в РФ. Как отмечают опрошенные эксперты, сервис за последние пару лет стал основной площадкой для сообществ разработчиков видеоигр.

12 марта РКН внес Discord и Yappy в реестр социальных сетей. В РКН напомнили, что в реестр включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, а также присутствует реклама, направленная на российских потребителей. При этом посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.

Discord - бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Последние работают по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы ИТ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных