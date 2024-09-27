В России в ближайшие дни могут заблокировать сервис Discord
Роскомнадзор (РКН) вынес пять решений в адрес сервиса Discord о работе в России с 20 сентября. Его блокировка может произойти в ближайшие дни, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как следует из данных в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, вынесенные решения могут стать основанием для блокировки сервиса в РФ. Собеседник издания, близкий к вопросу блокировки, подтвердил изданию, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.
«Коммерсантъ» напоминает, что с середины сентября российские пользователи жаловались на перебои в работе Discord. Источник в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается вопрос специального замедления работы сервиса в РФ. Как отмечают опрошенные эксперты, сервис за последние пару лет стал основной площадкой для сообществ разработчиков видеоигр.
12 марта РКН внес Discord и Yappy в реестр социальных сетей. В РКН напомнили, что в реестр включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, а также присутствует реклама, направленная на российских потребителей. При этом посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.
Discord - бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Последние работают по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы ИТ.