В России в ближайшие дни могут заблокировать сервис Discord

12 марта РКН внес Discord и Yappy в реестр социальных сетей. В РКН напомнили, что в реестр включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, а также присутствует реклама, направленная на российских потребителей. При этом посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.