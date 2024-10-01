Мининформ Белоруссии ограничил доступ к Оkko
Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к онлайн-кинотеатру Okko. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Поводом для блокировки стало, как утверждается, нарушение закона о СМИ, в частности размещение на сервисе «запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».
«Ведомости» направили запрос в Okko.
21 мая Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Оkko за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) при демонстрации фильма «Ив Сен-Лоран» о французском модельере и создателе одноименного модного дома.
ООО «Окко» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, в 1 млн руб.