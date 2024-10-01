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Мининформ Белоруссии ограничил доступ к Оkko

Ведомости

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к онлайн-кинотеатру Okko. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Поводом для блокировки стало, как утверждается, нарушение закона о СМИ, в частности размещение на сервисе «запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».

«Ведомости» направили запрос в Okko.

21 мая Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Оkko за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) при демонстрации фильма «Ив Сен-Лоран» о французском модельере и создателе одноименного модного дома.

ООО «Окко» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, в 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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