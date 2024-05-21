Суд в Петербурге оштрафовал «Окко» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

16 мая Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. АО «Первый канал. Всемирная сеть» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, которые могли увидеть несовершеннолетние. По данным ТАСС, нарушение связано с трансляцией фильма «Днюха», где есть сцена поцелуя двух девушек. Кинокартина должна иметь маркировку «18+», но была показана с пометкой «16+». Представители телеканала в суде вину признали и объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора. Также они добавили, что убрали фильм со своих интернет-ресурсов.