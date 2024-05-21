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Суд в Петербурге оштрафовал «Окко» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр «Окко» за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) при демонстрации фильма «Ив Сен-Лоран» о французском модельере и создателе одноименного модного дома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

ООО «Окко» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, то есть 1 млн руб.

Ранее 21 мая руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева пояснила, какие сцены были внесены в протокол как пропагандирующие ЛГБТ. Так, включен момент поцелуя двух лиц одного биологического пола, который сопровождается закадровым комментарием «я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро», и др.

16 мая Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. АО «Первый канал. Всемирная сеть» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, которые могли увидеть несовершеннолетние. По данным ТАСС, нарушение связано с трансляцией фильма «Днюха», где есть сцена поцелуя двух девушек. Кинокартина должна иметь маркировку «18+», но была показана с пометкой «16+». Представители телеканала в суде вину признали и объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора. Также они добавили, что убрали фильм со своих интернет-ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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