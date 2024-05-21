Суд в Петербурге оштрафовал «Окко» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр «Окко» за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) при демонстрации фильма «Ив Сен-Лоран» о французском модельере и создателе одноименного модного дома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
ООО «Окко» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, то есть 1 млн руб.
Ранее 21 мая руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева пояснила, какие сцены были внесены в протокол как пропагандирующие ЛГБТ. Так, включен момент поцелуя двух лиц одного биологического пола, который сопровождается закадровым комментарием «я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро», и др.
16 мая Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. АО «Первый канал. Всемирная сеть» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, которые могли увидеть несовершеннолетние. По данным ТАСС, нарушение связано с трансляцией фильма «Днюха», где есть сцена поцелуя двух девушек. Кинокартина должна иметь маркировку «18+», но была показана с пометкой «16+». Представители телеканала в суде вину признали и объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора. Также они добавили, что убрали фильм со своих интернет-ресурсов.