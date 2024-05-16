«Дочку» «Первого канала» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

9 января Таганский районный суд Москвы признал ООО «Жара ТВ» виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП и назначил развлекательному каналу штраф в 1 млн руб. за показ клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. 20 декабря на эту же сумму был оштрафован телеканал «Точка ТВ» по делу о демонстрации ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в клипе Николая Баскова «Странник» без маркировки «18+». Клип артиста вышел еще в мае 2012 г.