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«Дочку» «Первого канала» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. АО «Первый канал. Всемирная сеть» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, которые могли увидеть несовершеннолетние, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По данным ТАСС, речь о фильме «Днюха» с маркировкой «16+».

Общество признано виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, то есть 1 млн руб.

Агентство со ссылкой на материалы дела пишет, что нарушение связано с трансляцией фильма «Днюха», где есть сцена поцелуя двух девушек. Кинокартина должна иметь маркировку «18+», но была показана с пометкой «16+». Представители телеканала в суде вину признали и объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора. Также они добавили, что убрали фильм со своих интернет-ресурсов.

9 января Таганский районный суд Москвы признал ООО «Жара ТВ» виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП и назначил развлекательному каналу штраф в 1 млн руб. за показ клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. 20 декабря на эту же сумму был оштрафован телеканал «Точка ТВ» по делу о демонстрации ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в клипе Николая Баскова «Странник» без маркировки «18+». Клип артиста вышел еще в мае 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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