«Дочку» «Первого канала» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Общество признано виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд назначил минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц, то есть 1 млн руб.
Агентство со ссылкой на материалы дела пишет, что нарушение связано с трансляцией фильма «Днюха», где есть сцена поцелуя двух девушек. Кинокартина должна иметь маркировку «18+», но была показана с пометкой «16+». Представители телеканала в суде вину признали и объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора. Также они добавили, что убрали фильм со своих интернет-ресурсов.
9 января Таганский районный суд Москвы признал ООО «Жара ТВ» виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП и назначил развлекательному каналу штраф в 1 млн руб. за показ клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. 20 декабря на эту же сумму был оштрафован телеканал «Точка ТВ» по делу о демонстрации ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в клипе Николая Баскова «Странник» без маркировки «18+». Клип артиста вышел еще в мае 2012 г.