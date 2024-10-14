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Режиссер фильма «Я, Робот» обвинил Илона Маска в заимствовании образов

Ведомости

Режиссер научно-фантастического фильма «Я, Робот» Алекс Пройас заявил, что американский предприниматель Илон Маск позаимствовал из его картины образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan. Об этом он заявил в соцсети X.

«Эй, Илон, могу ли я вернуть свои идеи?» – написал режиссер, сопроводив свой комментарий сравнением кадров из своего фильма с прототипами Маска.

Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla, 11 октября. На мероприятие, которое называлось We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».

По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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