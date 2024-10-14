Режиссер фильма «Я, Робот» обвинил Илона Маска в заимствовании образов

Режиссер научно-фантастического фильма «Я, Робот» Алекс Пройас заявил, что американский предприниматель Илон Маск позаимствовал из его картины образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan. Об этом он заявил в соцсети X.