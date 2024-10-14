Режиссер фильма «Я, Робот» обвинил Илона Маска в заимствовании образов
Режиссер научно-фантастического фильма «Я, Робот» Алекс Пройас заявил, что американский предприниматель Илон Маск позаимствовал из его картины образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan. Об этом он заявил в соцсети X.
«Эй, Илон, могу ли я вернуть свои идеи?» – написал режиссер, сопроводив свой комментарий сравнением кадров из своего фильма с прототипами Маска.
Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla, 11 октября. На мероприятие, которое называлось We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».
По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.