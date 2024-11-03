В PMI отвергли возможность выступления Канье Уэста на «Газпром-Арене» в ноябре
Сообщения о возможном выступлении американского рэпера Канье Уэста на петербургской «Газпром-Арене» в ноябре являются ложными, рассказал президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн в интервью ТАСС.
«Когда люди заявляют про концерт Канье Уэста за две с половиной недели до концерта с неполученными разрешениями, без договоров аренды, для меня это какой-то бред сумасшедшего. Рабочую визу в страну нужно делать от трех недель, подача разрешения на проведение концерта тоже делается как минимум за месяц, а еще продавать билеты и делать технический райдер и так далее», – пояснил Финкельштейн.
Президент PMI добавил, что компания ведет переговоры с рэпером и примерно понимает, сколько средств нужно для организации его выступления в России.
Ранее 3 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Уэст может приехать в Россию до конца текущего месяца и выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». По его данным, рэперу уже могли перевести аванс в размере до $2 млн, а организацией концерта занимается «не очень известная» фирма. Стоимость организации концерта оценивается в $5 млн.