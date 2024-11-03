В PMI отвергли возможность выступления Канье Уэста на «Газпром-Арене» в ноябре

«Когда люди заявляют про концерт Канье Уэста за две с половиной недели до концерта с неполученными разрешениями, без договоров аренды, для меня это какой-то бред сумасшедшего. Рабочую визу в страну нужно делать от трех недель, подача разрешения на проведение концерта тоже делается как минимум за месяц, а еще продавать билеты и делать технический райдер и так далее», – пояснил Финкельштейн.