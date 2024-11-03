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В PMI отвергли возможность выступления Канье Уэста на «Газпром-Арене» в ноябре

Ведомости

Сообщения о возможном выступлении американского рэпера Канье Уэста на петербургской «Газпром-Арене» в ноябре являются ложными, рассказал президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн в интервью ТАСС.

«Когда люди заявляют про концерт Канье Уэста за две с половиной недели до концерта с неполученными разрешениями, без договоров аренды, для меня это какой-то бред сумасшедшего. Рабочую визу в страну нужно делать от трех недель, подача разрешения на проведение концерта тоже делается как минимум за месяц, а еще продавать билеты и делать технический райдер и так далее», – пояснил Финкельштейн.

Президент PMI добавил, что компания ведет переговоры с рэпером и примерно понимает, сколько средств нужно для организации его выступления в России.

Ранее 3 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Уэст может приехать в Россию до конца текущего месяца и выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». По его данным, рэперу уже могли перевести аванс в размере до $2 млн, а организацией концерта занимается «не очень известная» фирма. Стоимость организации концерта оценивается в $5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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