В офисах Netflix во Франции и Нидерландах прошли обыски

«Сотрудничество между французскими и голландскими властями в рамках этого разбирательства осуществляется уже много месяцев», – сообщил источник агентства. Отмечается, что предварительное расследование не подразумевает предъявления обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.