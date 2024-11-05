В офисах Netflix во Франции и Нидерландах прошли обыски
В офисах стриминговой компании Netflix во Франции и Нидерландах прошли обыски, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Обыски связаны с расследованием по делу об отмывании средств от налогов.
«Сотрудничество между французскими и голландскими властями в рамках этого разбирательства осуществляется уже много месяцев», – сообщил источник агентства. Отмечается, что предварительное расследование не подразумевает предъявления обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.
Обыски во Франции провели следователи, которые специализируются на финансовых преступлениях и коррупции. Reuters пишет, что в стране расследование началось еще в ноябре 2022 г.
30 мая 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. 27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV.
18 октября Netflix отчитался о рекордной квартальной чистой прибыли в $2,4 млрд – она увеличилась на 41%. Согласно отчету компании, количество платных подписчиков сервиса достигло 283 млн.