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В офисах Netflix во Франции и Нидерландах прошли обыски

Ведомости

В офисах стриминговой компании Netflix во Франции и Нидерландах прошли обыски, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Обыски связаны с расследованием по делу об отмывании средств от налогов.

«Сотрудничество между французскими и голландскими властями в рамках этого разбирательства осуществляется уже много месяцев», – сообщил источник агентства. Отмечается, что предварительное расследование не подразумевает предъявления обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.

Обыски во Франции провели следователи, которые специализируются на финансовых преступлениях и коррупции. Reuters пишет, что в стране расследование началось еще в ноябре 2022 г.

30 мая 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. 27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV.

18 октября Netflix отчитался о рекордной квартальной чистой прибыли в $2,4 млрд – она увеличилась на 41%. Согласно отчету компании, количество платных подписчиков сервиса достигло 283 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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