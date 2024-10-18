Netflix получил рекордную квартальную чистую прибыль в $2,4 млрд
Стриминговый сервис Netflix в III квартале 2024 г. заработал $9,8 млрд, что на 15% больше чем за аналогичный прошлогодний период. Чистая прибыль компании составила $2,4 млрд увеличившись на 41% и составив рекордный показатель, следует из отчета сервиса.
Согласно отчету, количество платных подписчиков сервиса достигло 283 млн, увеличившись на 5,1 пользователей млн за квартал. В предыдущем квартале прирост составил 8,1 млн. Это число увеличилось в сравнении с тем же прошлогодним периодом на 14%. В своем прогнозе компания заявила, что прирост выручки в IV квартале сохранится на уровне 15%.
После публикации отчета акции сервиса прибавили в цене 5,2%. По прогнозу аналитиков Reuters, компания должна добавить около $18 млрд к своей рыночной стоимости при капитализации в $295 млрд. В прошлом году, 20 октября акции компании также подскочили в цене после выхода отчета, но уже на 20%.
30 мая 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. 27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство не ограничивало работу сервиса в России, компания сама приостановила свою деятельность в стране.