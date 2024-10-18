Netflix получил рекордную квартальную чистую прибыль в $2,4 млрд

30 мая 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. 27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство не ограничивало работу сервиса в России, компания сама приостановила свою деятельность в стране.