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Netflix получил рекордную квартальную чистую прибыль в $2,4 млрд

Ведомости

Стриминговый сервис Netflix в III квартале 2024 г. заработал $9,8 млрд, что на 15% больше чем за аналогичный прошлогодний период. Чистая прибыль компании составила $2,4 млрд увеличившись на 41% и составив рекордный показатель, следует из отчета сервиса.

Согласно отчету, количество платных подписчиков сервиса достигло 283 млн, увеличившись на 5,1 пользователей млн за квартал. В предыдущем квартале прирост составил 8,1 млн. Это число увеличилось в сравнении с тем же прошлогодним периодом на 14%. В своем прогнозе компания заявила, что прирост выручки в IV квартале сохранится на уровне 15%.

После публикации отчета акции сервиса прибавили в цене 5,2%. По прогнозу аналитиков Reuters, компания должна добавить около $18 млрд к своей рыночной стоимости при капитализации в $295 млрд. В прошлом году, 20 октября акции компании также подскочили в цене после выхода отчета, но уже на 20%.

30 мая 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России. 27 мая сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из России, как и приложение сервиса на SmartTV. Получить доступ к сайтам сервиса можно только с помощью VPN. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство не ограничивало работу сервиса в России, компания сама приостановила свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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