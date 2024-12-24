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Следующим фильмом Кристофера Нолана станет экранизация «Одиссеи»

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Следующим проектом режиссера Кристофера Нолана станет экранизация поэмы «Одиссея» Гомера. Об этом пишет Variety со ссылкой на информацию Universal Pictures.

Мифический экшн-эпик, снятый по всему миру с использованием совершенно новой технологии IMAX, запланирован к показу в кинотеатрах 17 июля 2026 г. В проекте заняты Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Ньонго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Съемки начнутся в первой половине 2025 г. Нолан выступит сценаристом и продюсером вместе с Эммой Томас.

Variety уточняет, что Холланд признался, что подписался на участие в проекте, не зная многих деталей.

«Одиссея» уже несколько раз появлялась на большом экране: сначала в немом фильме Джузеппе де Лигуоро 1911 г., а затем в фильме «Улисс» 1954 г. с Кирком Дугласом в главной роли. Сатирический комедийный фильм 2000 г. «О, где же ты, брат?» также основан на «Одиссее» Гомера, а фильм «Возвращение» 2024 г. с Ральфом Файнсом в главной роли снят по мотивам последних частей эпической поэмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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