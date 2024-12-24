Следующим фильмом Кристофера Нолана станет экранизация «Одиссеи»
Следующим проектом режиссера Кристофера Нолана станет экранизация поэмы «Одиссея» Гомера. Об этом пишет Variety со ссылкой на информацию Universal Pictures.
Мифический экшн-эпик, снятый по всему миру с использованием совершенно новой технологии IMAX, запланирован к показу в кинотеатрах 17 июля 2026 г. В проекте заняты Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Ньонго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Съемки начнутся в первой половине 2025 г. Нолан выступит сценаристом и продюсером вместе с Эммой Томас.
Variety уточняет, что Холланд признался, что подписался на участие в проекте, не зная многих деталей.
«Одиссея» уже несколько раз появлялась на большом экране: сначала в немом фильме Джузеппе де Лигуоро 1911 г., а затем в фильме «Улисс» 1954 г. с Кирком Дугласом в главной роли. Сатирический комедийный фильм 2000 г. «О, где же ты, брат?» также основан на «Одиссее» Гомера, а фильм «Возвращение» 2024 г. с Ральфом Файнсом в главной роли снят по мотивам последних частей эпической поэмы.