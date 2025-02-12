Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Disney изменит свою политику разнообразия и инклюзивности

Ведомости

Медиакомпания Disney меняет свою программу в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) на фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Начиная с этого финансового года Disney заменит фактор эффективности “Разнообразие и инклюзивность”, который использовался для оценки вознаграждения руководителей, на новую “Стратегию талантов”. Новый фактор “Стратегия талантов” включает концепции из старого фактора “Разнообразие и инклюзивность”, но больше сосредоточен на том, как ценности способствуют успеху бизнеса», – говорится в материале.

Кроме того, Disney меняет правила размещения предупреждений о старых работах студии. Ранее перед показом старых мультфильмов, например, «Дамбо» и «Питер Пэн», появлялось предупреждение о том, что некоторые сцены могут содержать «негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами». Теперь похожая информация не будет транслироваться перед показом, а будет перемещена в раздел «Подробнее». Там зрителей предупреждают, что мультфильм представлен «в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать стереотипы или негативные изображения».

«Ведомости» писали, что Трамп может оставить не только политическое, но и культурное наследие. Его личность, а также идеология, выстроенная вокруг нее, оказывают значительное влияние на реализацию изменений в американском общественно-культурном дискурсе и бизнесе. В том числе бизнес начал отказываться от программ DEI. К 26 января республиканцем было подписано как минимум четыре указа, связанных с отменой DEI.

При этом в США остались и те компании, которые отказались от отмены DEI. 23 января акционеры (более 98%) сети складов Costco выступили против переоценки их влияния на работу компании. С аналогичной позицией по DEI выступил глава банка JPMorgan Джейми Даймон.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных