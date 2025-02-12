Disney изменит свою политику разнообразия и инклюзивности
Медиакомпания Disney меняет свою программу в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) на фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Начиная с этого финансового года Disney заменит фактор эффективности “Разнообразие и инклюзивность”, который использовался для оценки вознаграждения руководителей, на новую “Стратегию талантов”. Новый фактор “Стратегия талантов” включает концепции из старого фактора “Разнообразие и инклюзивность”, но больше сосредоточен на том, как ценности способствуют успеху бизнеса», – говорится в материале.
Кроме того, Disney меняет правила размещения предупреждений о старых работах студии. Ранее перед показом старых мультфильмов, например, «Дамбо» и «Питер Пэн», появлялось предупреждение о том, что некоторые сцены могут содержать «негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами». Теперь похожая информация не будет транслироваться перед показом, а будет перемещена в раздел «Подробнее». Там зрителей предупреждают, что мультфильм представлен «в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать стереотипы или негативные изображения».
«Ведомости» писали, что Трамп может оставить не только политическое, но и культурное наследие. Его личность, а также идеология, выстроенная вокруг нее, оказывают значительное влияние на реализацию изменений в американском общественно-культурном дискурсе и бизнесе. В том числе бизнес начал отказываться от программ DEI. К 26 января республиканцем было подписано как минимум четыре указа, связанных с отменой DEI.
При этом в США остались и те компании, которые отказались от отмены DEI. 23 января акционеры (более 98%) сети складов Costco выступили против переоценки их влияния на работу компании. С аналогичной позицией по DEI выступил глава банка JPMorgan Джейми Даймон.