Disney изменит свою политику разнообразия и инклюзивности

Кроме того, Disney меняет правила размещения предупреждений о старых работах студии. Ранее перед показом старых мультфильмов, например, «Дамбо» и «Питер Пэн», появлялось предупреждение о том, что некоторые сцены могут содержать «негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами». Теперь похожая информация не будет транслироваться перед показом, а будет перемещена в раздел «Подробнее». Там зрителей предупреждают, что мультфильм представлен «в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать стереотипы или негативные изображения».