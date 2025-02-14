Shaman презентовал клип на песню «Я останусь с тобой» с участием Мизулиной
Музыкант Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» с участием директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.
В видеоролик включены кадры посещения Дроновым и Мизулиной одной из школ, автограф-сессии с учениками и исполнения песни «Я с тобой» в школьном спортзале. Заканчивается клип медленным танцем музыканта и главы Лиги безопасного интернета. По словам Дронова, идея появилась, когда обсуждались предложения депутатов Госдумы о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек.
«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой» в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», – рассказал Shaman.
«После просмотра этого клипа ОГЭ и ЕГЭ в кармане», – пошутила она.
В июле 2024 г. президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «заслуженный артист России». 19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Дронова против блокировки российских артистов на YouТube. Перед этим, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт музыканта, а также удалил страницы исполнителей Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.