Shaman презентовал клип на песню «Я останусь с тобой» с участием Мизулиной

В видеоролик включены кадры посещения Дроновым и Мизулиной одной из школ, автограф-сессии с учениками и исполнения песни «Я с тобой» в школьном спортзале. Заканчивается клип медленным танцем музыканта и главы Лиги безопасного интернета. По словам Дронова, идея появилась, когда обсуждались предложения депутатов Госдумы о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек.