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Shaman презентовал клип на песню «Я останусь с тобой» с участием Мизулиной

Ведомости

Музыкант Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» с участием директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

В видеоролик включены кадры посещения Дроновым и Мизулиной одной из школ, автограф-сессии с учениками и исполнения песни «Я с тобой» в школьном спортзале. Заканчивается клип медленным танцем музыканта и главы Лиги безопасного интернета. По словам Дронова, идея появилась, когда обсуждались предложения депутатов Госдумы о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой» в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», – рассказал Shaman.

Мизулина также сообщила в своем Telegram-канале о выходе клипа.

«После просмотра этого клипа ОГЭ и ЕГЭ в кармане», – пошутила она.

В июле 2024 г. президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «заслуженный артист России». 19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Дронова против блокировки российских артистов на YouТube. Перед этим, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт музыканта, а также удалил страницы исполнителей Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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