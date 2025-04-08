Артем Михалков назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production
Кинорежиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»). Об этом рассказала на пресс-конференции директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Михалков будет нести ответственность за креативное руководство компанией. В его задачи входит полный цикл творческого управления: от генерации идей и разработки сценариев до взаимодействия с шоураннерами и контроля за художественным качеством проектов. Среди ключевых целей – формирование уникального творческого стиля 1-2-3 Production, выбор перспективных коммерческих проектов и развитие партнерских отношений как внутри экосистемы «Газпром-медиа холдинга», так и на внешнем рынке. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству с цифровыми платформами (PREMIER, Rutube), телеканалами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибуторами и международными студиями. Также среди приоритетов – укрепление команды и привлечение новых профессионалов индустрии.
Кинокомпания 1-2-3 Production (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа холдинга») была основана в июне 2016 г. В ее портфеле – трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание» и другие. 1-2-3 Production активно сотрудничает с ведущими платформами и телеканалами, включая ТНТ, ТВ-3, PREMIER и другие.
Артему Михалкову 49 лет. В 2001 г. основал компанию «Кинодом», которая занималась созданием фильмов и видеороликов. С 2013 г. является президентом Национального кинофестиваля дебютов «Движение», с 2024 г - генеральным продюсером новгородского кинофестиваля «Новое движение».