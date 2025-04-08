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Артем Михалков назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production

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Кинорежиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»). Об этом рассказала на пресс-конференции директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Михалков будет нести ответственность за креативное руководство компанией. В его задачи входит полный цикл творческого управления: от генерации идей и разработки сценариев до взаимодействия с шоураннерами и контроля за художественным качеством проектов. Среди ключевых целей – формирование уникального творческого стиля 1-2-3 Production, выбор перспективных коммерческих проектов и развитие партнерских отношений как внутри экосистемы «Газпром-медиа холдинга», так и на внешнем рынке. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству с цифровыми платформами (PREMIER, Rutube), телеканалами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибуторами и международными студиями. Также среди приоритетов – укрепление команды и привлечение новых профессионалов индустрии.

Кинокомпания 1-2-3 Production (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа холдинга») была основана в июне 2016 г. В ее портфеле – трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание» и другие. 1-2-3 Production активно сотрудничает с ведущими платформами и телеканалами, включая ТНТ, ТВ-3, PREMIER и другие.

Артему Михалкову 49 лет. В 2001 г. основал компанию «Кинодом», которая занималась созданием фильмов и видеороликов. С 2013 г. является президентом Национального кинофестиваля дебютов «Движение», с 2024 г - генеральным продюсером новгородского кинофестиваля «Новое движение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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