Артем Михалков назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production

Михалков будет нести ответственность за креативное руководство компанией. В его задачи входит полный цикл творческого управления: от генерации идей и разработки сценариев до взаимодействия с шоураннерами и контроля за художественным качеством проектов. Среди ключевых целей – формирование уникального творческого стиля 1-2-3 Production, выбор перспективных коммерческих проектов и развитие партнерских отношений как внутри экосистемы «Газпром-медиа холдинга», так и на внешнем рынке. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству с цифровыми платформами (PREMIER, Rutube), телеканалами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибуторами и международными студиями. Также среди приоритетов – укрепление команды и привлечение новых профессионалов индустрии.