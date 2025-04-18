World Press Photo признал работу палестинской журналистки фотографией 2024 года
Работа палестинской фотожурналистки Самар Абу Элуф с изображением лишившегося рук мальчика стала фотографией 2024 г. по версии World Press Photo. Это следует из информации на сайте конкурса.
На кадре Абу Элуф представлен девятилетний палестинец Махмуд Аджур. Он лишился обеих рук при взрыве в секторе Газа в результате ударов Израиля. «Когда его семья бежала от израильского нападения, Махмуд вернулся, чтобы подтолкнуть других вперед. Взрыв оторвал ему одну руку и изуродовал другую», – говорится в сообщении.
Семью Аджура эвакуировали в Катар, где местные врачи проводят реабилитацию ребенка. Сама фотограф родом из Газы, покинула анклав через два месяца после начала операции Израиля. Она живет в том же жилом комплексе в Дохе, что и семья Аджура.
Объявлены и финалисты конкурса – работы фотографов Джона Мура и Мусука Нолте. Серия фотографий Мура посвящена китайским мигрантам, нелегально пересекающим границу Мексики и США. Работы Нолте – снижению уровня воды в Амазонке и влиянию этого на местное рыболовство.
В конкурсе World Press Photo приняли участие и российские фотографы. Работа фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко была посвящена протестам в Грузии. Его приглашение на награждение было отозвано после недовольства грузинских фотографов. Несмотря на это, фотограф не стал выступать с критикой конкурса, а, напротив, назвал его серьезным и важным мероприятием.
Другой фотограф из России – Алена Кардаш с серией «о потере дома и о любви к людям, которые верят в другую версию реальности». Родилась в Томске, после начала боевых действий на Украине проживает в Германии.
В апреле прошлого года победителем конкурса World Press Photo за 2023 г. признан снимок из сектора Газа фотожурналиста Reuters Мохаммеда Салема. На нем изображена палестинка, обнимающая мертвое тело своей племянницы.