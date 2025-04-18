World Press Photo признал работу палестинской журналистки фотографией 2024 года

В конкурсе World Press Photo приняли участие и российские фотографы. Работа фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко была посвящена протестам в Грузии. Его приглашение на награждение было отозвано после недовольства грузинских фотографов. Несмотря на это, фотограф не стал выступать с критикой конкурса, а, напротив, назвал его серьезным и важным мероприятием.