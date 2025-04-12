World Press Photo отозвала приглашение фотографу ТАСС на награждение

Как пояснили организаторы конкурса, решение было принято в связи с возмущением грузинских фотографов. Недовольство вызвал тот факт, что «российский фотограф, работающий на контролируемое государством российское информагентство, <...> был награжден за освещение этих протестов». Как пояснили в World Press Photo, работа была награждена в соответствии с собственными критериями оценки, независимо от личности фотографа или его работодателя.