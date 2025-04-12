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World Press Photo отозвала приглашение фотографу ТАСС на награждение

Ведомости

Фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко, работы которого претендуют на звание фотографии года от World Press Photo, не будет на церемонии награждения после отзыва приглашения. Это следует из информации на сайте конкурса. 

«Учитывая возросшую напряженность на европейском континенте, на данном этапе мы больше не можем принимать гостя из контролируемой государством российской организации», – говорится в сообщении.

Церемония награждения пройдет в Амстердаме 17 апреля. Фотографии Терещенко победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» за фотографии с протестов в Грузии и претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo. 

Как пояснили организаторы конкурса, решение было принято в связи с возмущением грузинских фотографов. Недовольство вызвал тот факт, что «российский фотограф, работающий на контролируемое государством российское информагентство, <...> был награжден за освещение этих протестов». Как пояснили в World Press Photo, работа была награждена в соответствии с собственными критериями оценки, независимо от личности фотографа или его работодателя.

В апреле прошлого года победителем конкурса World Press Photo за 2023 г. был признан снимок из сектора Газа фотожурналиста Reuters Мохаммеда Салема. На нем изображена палестинка, обнимающая мертвое тело своей племянницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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