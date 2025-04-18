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/ Медиа

Райан Гослинг сыграет главную роль в новых «Звездных войнах»

Ведомости

Компания Lucasfilm официально объявила, что канадский актер Райан Гослинг исполнит главную роль в новом фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter). Об этом сообщает издание Variety.

«Сила – это загадочная вещь, и в данном случае сила заключается в фанатах. И все, на что мы можем надеяться, это: «Да пребудут с нами фанаты!», – заявил Гослинг на презентации проекта.

Режиссером картины станет Шон Леви, сценарий напишет Джонатан Троппер, автор нескольких голливудских проектов.

Съемки нового фильма во вселенной «Звездных войн» стартуют осенью 2025 г. Премьера запланирована на 28 мая 2027 г., что совпадает с 50-летием выхода первого фильма саги – «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Создатели раскрыли, что события фильма развернутся примерно через пять лет после завершения событий «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая стала финалом саги о семье Скайуокеров. Другие подробности сюжета пока держатся в секрете.

«Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в начале 1970-х гг. Шесть эпизодов саги (две трилогии) вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 гг.

Гослинг знаком многим зрителям по популярному фильму «Барби». Эта лента в 2023 г. установила годовой рекорд по кассовым сборам в США, собрав в первый уик-энд $155 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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