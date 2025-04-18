Райан Гослинг сыграет главную роль в новых «Звездных войнах»
Компания Lucasfilm официально объявила, что канадский актер Райан Гослинг исполнит главную роль в новом фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter). Об этом сообщает издание Variety.
«Сила – это загадочная вещь, и в данном случае сила заключается в фанатах. И все, на что мы можем надеяться, это: «Да пребудут с нами фанаты!», – заявил Гослинг на презентации проекта.
Режиссером картины станет Шон Леви, сценарий напишет Джонатан Троппер, автор нескольких голливудских проектов.
Съемки нового фильма во вселенной «Звездных войн» стартуют осенью 2025 г. Премьера запланирована на 28 мая 2027 г., что совпадает с 50-летием выхода первого фильма саги – «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
Создатели раскрыли, что события фильма развернутся примерно через пять лет после завершения событий «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая стала финалом саги о семье Скайуокеров. Другие подробности сюжета пока держатся в секрете.
«Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в начале 1970-х гг. Шесть эпизодов саги (две трилогии) вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 гг.
Гослинг знаком многим зрителям по популярному фильму «Барби». Эта лента в 2023 г. установила годовой рекорд по кассовым сборам в США, собрав в первый уик-энд $155 млн.