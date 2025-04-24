Главную награду ММКФ-2025 получил индийский фильм «Элизиум»

Действие картины происходит в 2047 г. в вымирающей деревне кхаси в горах штата Мегхалая. Там проживают всего шесть человек. По словам Курбы, в фильме он стремился поднять тему важности сообщества и показать, что общение с другими людьми может дать человеку надежду. НА ММКФ картина также была удостоена «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу.