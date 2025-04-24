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Главную награду ММКФ-2025 получил индийский фильм «Элизиум»

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Кинокартина индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум» завоевала главную награду 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) – «Золотого Святого Георгия». Об этом сообщается в Telegram-канале ММКФ.

Действие картины происходит в 2047 г. в вымирающей деревне кхаси в горах штата Мегхалая. Там проживают всего шесть человек. По словам Курбы, в фильме он стремился поднять тему важности сообщества и показать, что общение с другими людьми может дать человеку надежду. НА ММКФ картина также была удостоена «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу.

Приз за лучшее исполнение мужской роли получил Евгений Цыганов, сыгравший в фильме «Семейное счастье» российского режиссера Стаси Толстой. Награда за лучшую женскую роль досталась испанской актрисе Марии Родригес Сото за работу в кинокартине «Дом в огне» режиссера Дани Де Ла Ордена.

В 2025 г. Московский международный кинофестиваль отметил свое 90-летие. С 17 по 24 апреля зрителям показали фильмы из 50 стран, а всего в программе было представлено 200 кинолент.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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