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ММКФ-2025: семейные ценности, космос и классика

По традиции самые яркие премьеры смотра приготовили российские режиссеры
Николай Корнацкий
Президент ММКФ Никита Михалков вручил почетную награду фестиваля народному артисту РФ Владимиру Машкову
Президент ММКФ Никита Михалков вручил почетную награду фестиваля народному артисту РФ Владимиру Машкову / Евгений Мессман / ТАСС

В этом году 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля. За фестивальную неделю будет показано две сотни фильмов со всего мира, а наряду с конкурсными программами будет представлена широкая панорама премьер картин других смотров.

Лейтмотивом ММКФ-2025 стал грядущий юбилей победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль открылся новой экранизацией повести Бориса Васильева «В списках не значился» (в главной роли – Владимир Машков). В международный конкурс вошла картина «Эвакуация» Фархата Шарипова, в «Русские премьеры» – «Почтарь» с Александром Петровым. Обе посвящены теме Великой Отечественной. Также на ретроспективных показах можно будет посмотреть курсовую работу Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» и культовый сериал «Семнадцать мгновений весны».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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