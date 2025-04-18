ММКФ-2025: семейные ценности, космос и классика

В этом году 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля. За фестивальную неделю будет показано две сотни фильмов со всего мира, а наряду с конкурсными программами будет представлена широкая панорама премьер картин других смотров.