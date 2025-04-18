ММКФ-2025: семейные ценности, космос и классика

ММКФ-2025: семейные ценности, космос и классикаПо традиции самые яркие премьеры смотра приготовили российские режиссеры
В этом году 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля. За фестивальную неделю будет показано две сотни фильмов со всего мира, а наряду с конкурсными программами будет представлена широкая панорама премьер картин других смотров.
Лейтмотивом ММКФ-2025 стал грядущий юбилей победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль открылся новой экранизацией повести Бориса Васильева «В списках не значился» (в главной роли – Владимир Машков). В международный конкурс вошла картина «Эвакуация» Фархата Шарипова, в «Русские премьеры» – «Почтарь» с Александром Петровым. Обе посвящены теме Великой Отечественной. Также на ретроспективных показах можно будет посмотреть курсовую работу Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» и культовый сериал «Семнадцать мгновений весны».