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Главная / Политика /

Telegraph: Лондон пересмотрит сделку с США после ограничения Starlink на Украине

Инна Шульгина

Минобороны Великобритании запланировало купить у американского гиганта Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на сумму до 2 млрд фунтов стерлингов. Но у страны есть опасения, что Вашингтон может наложить вето на использование этой системы в Великобритании после ограничения доступа к Starlink на Украине, пишет The Telegraph.

Независимый военный аналитик Фрэнсис Туса заявил, что Skynet – важнейшая составляющая британских военных операций. По его словам, раньше было немыслимо, чтобы американские власти могли ввести экспортные ограничения в отношении британских военных, но ограничения в Украине показали, что «они готовы на это пойти».

«Если вы заключите контракт с американской компанией, боюсь, это будет означать, что эти спутники будут привязаны к США, а значит, их можно будет отключить», – сказал он.

14 октября британские консерваторы призвали лейбористов предоставить «железные гарантии», что Великобритания сохранит полный контроль над системой Skynet после инцидента в Украине. Система Skynet является основой британской военной инфраструктуры.

В тот же день бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о сбоях Starlink при движении на скорости свыше 160 км/ч. 15 октября  The Telegraph писала со ссылкой на источники, что украинские военные вынуждены отменять операции с использованием беспилотников из-за ограничений в работе Starlink.

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