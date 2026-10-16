Telegraph: Лондон пересмотрит сделку с США после ограничения Starlink на Украине
Минобороны Великобритании запланировало купить у американского гиганта Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на сумму до 2 млрд фунтов стерлингов. Но у страны есть опасения, что Вашингтон может наложить вето на использование этой системы в Великобритании после ограничения доступа к Starlink на Украине, пишет The Telegraph.
Независимый военный аналитик Фрэнсис Туса заявил, что Skynet – важнейшая составляющая британских военных операций. По его словам, раньше было немыслимо, чтобы американские власти могли ввести экспортные ограничения в отношении британских военных, но ограничения в Украине показали, что «они готовы на это пойти».
«Если вы заключите контракт с американской компанией, боюсь, это будет означать, что эти спутники будут привязаны к США, а значит, их можно будет отключить», – сказал он.
14 октября британские консерваторы призвали лейбористов предоставить «железные гарантии», что Великобритания сохранит полный контроль над системой Skynet после инцидента в Украине. Система Skynet является основой британской военной инфраструктуры.
В тот же день бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о сбоях Starlink при движении на скорости свыше 160 км/ч. 15 октября The Telegraph писала со ссылкой на источники, что украинские военные вынуждены отменять операции с использованием беспилотников из-за ограничений в работе Starlink.