Трафик российских пользователей Google Meet вырос за год на 347%
Объем российского трафика Google Meet в I квартале 2025 г. вырос на 347% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост показали также VK Teams (+176%) и SaluteJazz (+23%). Skype вырос на 19,7%, а «Яндекс.Телемост» – на сопоставимые 23%. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился оператор «Билайна». Абсолютных показателей оператор не раскрыл.
Данные были собраны с помощью платформы «Билайн.Аналитика», которая анализирует трафик всех абонентов оператора. В 2024 г. «Билайн» перестал раскрывать число сотовых абонентов. На конец третьей четверти 2023 г. у компании было 44,1 млн клиентов.
В структуре мобильного дата-трафика россиян среди сервисов видеосвязи сохраняет лидерство Zoom, несмотря на снижение трафика на 3,6% год к году. Второе место занимает Microsoft Teams, трафик которого увеличился на 12,4%. На третьей строчке – российский сервис «Контур.Толк», показавший уверенный рост в 70,5%.
Москва остается крупнейшим источником трафика и числа пользователей почти для всех платформ – Zoom, Teams, «Контур.Толк». Санкт-Петербург активно использует Google Meet. Интересно, что Ростов-на-Дону занял второе место по объему трафика на Teams, опередив крупные города-миллионники.
Аудиторный профиль также заметно различается: у Teams и Skype преобладают мужчины (63% и 60,8% соответственно), тогда как у Zoom, «Контур.Толк», VK Teams и SaluteJazz аудитория ближе к гендерному паритету или с небольшим перевесом женщин.
5 мая сервис Skype прекратил работу во всем мире. Согласно исследованию TelecomDaily по рынку ВКС за 2024 г., Skype в России занимал второе место по популярности среди частных пользователей с долей 44,3%. Первое место у Zoom с долей 67,5%. Кусков уточнил, что пользователи могли выбрать более одного варианта ответа в опросе. MS Teams используют всего 6,3% пользователей.