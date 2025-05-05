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Трафик российских пользователей Google Meet вырос за год на 347%

Ведомости

Объем российского трафика Google Meet в I квартале 2025 г. вырос на 347% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост показали также VK Teams (+176%) и SaluteJazz (+23%). Skype вырос на 19,7%, а «Яндекс.Телемост» – на сопоставимые 23%. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился оператор «Билайна». Абсолютных показателей оператор не раскрыл.

Данные были собраны с помощью платформы «Билайн.Аналитика», которая анализирует трафик всех абонентов оператора. В 2024 г. «Билайн» перестал раскрывать число сотовых абонентов. На конец третьей четверти 2023 г. у компании было 44,1 млн клиентов.

В структуре мобильного дата-трафика россиян среди сервисов видеосвязи сохраняет лидерство Zoom, несмотря на снижение трафика на 3,6% год к году. Второе место занимает Microsoft Teams, трафик которого увеличился на 12,4%. На третьей строчке – российский сервис «Контур.Толк», показавший уверенный рост в 70,5%.

Москва остается крупнейшим источником трафика и числа пользователей почти для всех платформ – Zoom, Teams, «Контур.Толк». Санкт-Петербург активно использует Google Meet. Интересно, что Ростов-на-Дону занял второе место по объему трафика на Teams, опередив крупные города-миллионники.

Аудиторный профиль также заметно различается: у Teams и Skype преобладают мужчины (63% и 60,8% соответственно), тогда как у Zoom, «Контур.Толк», VK Teams и SaluteJazz аудитория ближе к гендерному паритету или с небольшим перевесом женщин.

5 мая сервис Skype прекратил работу во всем мире. Согласно исследованию TelecomDaily по рынку ВКС за 2024 г., Skype в России занимал второе место по популярности среди частных пользователей с долей 44,3%. Первое место у Zoom с долей 67,5%. Кусков уточнил, что пользователи могли выбрать более одного варианта ответа в опросе. MS Teams используют всего 6,3% пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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