Трафик российских пользователей Google Meet вырос за год на 347%

5 мая сервис Skype прекратил работу во всем мире. Согласно исследованию TelecomDaily по рынку ВКС за 2024 г., Skype в России занимал второе место по популярности среди частных пользователей с долей 44,3%. Первое место у Zoom с долей 67,5%. Кусков уточнил, что пользователи могли выбрать более одного варианта ответа в опросе. MS Teams используют всего 6,3% пользователей.