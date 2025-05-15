Александр Панёв возглавил направление по работе с данными в «МТС Медиа»

В новой должности Панёв сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки») и их интеграции с данными билетных сервисов компании МТС Live. Он также займется разработкой и внедрением методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширением аналитической экспертизы и технологическим развитием ML/AI продуктов. Кроме того, в задачи Панёва войдет формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.