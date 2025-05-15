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Александр Панёв возглавил направление по работе с данными в «МТС Медиа»

Ведомости

В «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными. Его возглавил Александр Панёв. Об этом сообщили «Ведомостям» в холдинге.

В новой должности Панёв сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки») и их интеграции с данными билетных сервисов компании МТС Live. Он также займется разработкой и внедрением методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширением аналитической экспертизы и технологическим развитием ML/AI продуктов. Кроме того, в задачи Панёва войдет формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.

Панёв окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная математика». Он является кандидатом физико-математических наук. Ранее занимал пост директора по данным в Okko, где занимался развитием системы рекомендаций и алгоритмов поиска, выстраивал data-driven культуру и инициировал использование аналитики для принятия бизнес-решений. Работал также директором по аналитике в Rambler & Co и «МегаФоне».

«МТС Медиа» – холдинг, который был создан в 2024 г. для управления медийными бизнесами экосистемы МТС. В него входят Kion, студия KIONFILM, МТС Live, «Строки», стриминг «МТС Музыка» и музыкальная компания полного цикла «МТС Лейбл».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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