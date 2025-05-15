Александр Панёв возглавил направление по работе с данными в «МТС Медиа»
В «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными. Его возглавил Александр Панёв. Об этом сообщили «Ведомостям» в холдинге.
В новой должности Панёв сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки») и их интеграции с данными билетных сервисов компании МТС Live. Он также займется разработкой и внедрением методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширением аналитической экспертизы и технологическим развитием ML/AI продуктов. Кроме того, в задачи Панёва войдет формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.
Панёв окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная математика». Он является кандидатом физико-математических наук. Ранее занимал пост директора по данным в Okko, где занимался развитием системы рекомендаций и алгоритмов поиска, выстраивал data-driven культуру и инициировал использование аналитики для принятия бизнес-решений. Работал также директором по аналитике в Rambler & Co и «МегаФоне».
«МТС Медиа» – холдинг, который был создан в 2024 г. для управления медийными бизнесами экосистемы МТС. В него входят Kion, студия KIONFILM, МТС Live, «Строки», стриминг «МТС Музыка» и музыкальная компания полного цикла «МТС Лейбл».