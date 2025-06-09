Warner Bros планирует разделить свои кабельные сети и стриминговые сервисы

Warner Bros. Discovery – американский транснациональный конгломерат СМИ и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания была образована в 2022 г. в результате слияния компаний WarnerMedia и Discovery. В активы компании входят в том числе кинокомпания Warner Bros, телеканал Discovery, компания New Line Cinema, каналы Animal Planet и Cartoon Network, издательство DC Comics и др.