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Warner Bros планирует разделить свои кабельные сети и стриминговые сервисы

Ведомости

Американский холдинг Warner Bros. Discovery, который владеет телесетью HBO и каналом CNN, планирует к 2026 г. разделить бизнес на две публичные компании – Streaming & Studios и Global Networks. Об этом сообщает The Guardian. 

В состав первой войдут Warner Bros Television, Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, их фильмы и телевизионные библиотеки. Пост генерального директора Streaming & Studios займет гендиректор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав. 

В Global Networks же войдут CNN, TNT Sports в США и Discovery и цифровые продукты, такие как потоковый сервис Discovery+ и Bleacher Report. Главой компании станет финансовый директор Warner Bros Discovery Гуннар Виденфельс. 

Заслав пояснил, что, разделив бизнес, компания даст этим брендам более четкую направленность и стратегическую гибкость, чтобы эффективно конкурировать в медиаландшафте.

На фоне новости о будущем разделении Warner Bros. Discovery акции медакомпании поднялись более чем на 9% перед открытием рынка, пишет The Guardian. 

Warner Bros. Discovery – американский транснациональный конгломерат СМИ и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания была образована в 2022 г. в результате слияния компаний WarnerMedia и Discovery. В активы компании входят в том числе кинокомпания Warner Bros, телеканал Discovery, компания New Line Cinema, каналы Animal Planet и Cartoon Network, издательство DC Comics и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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