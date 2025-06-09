Warner Bros планирует разделить свои кабельные сети и стриминговые сервисы
Американский холдинг Warner Bros. Discovery, который владеет телесетью HBO и каналом CNN, планирует к 2026 г. разделить бизнес на две публичные компании – Streaming & Studios и Global Networks. Об этом сообщает The Guardian.
В состав первой войдут Warner Bros Television, Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, их фильмы и телевизионные библиотеки. Пост генерального директора Streaming & Studios займет гендиректор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав.
В Global Networks же войдут CNN, TNT Sports в США и Discovery и цифровые продукты, такие как потоковый сервис Discovery+ и Bleacher Report. Главой компании станет финансовый директор Warner Bros Discovery Гуннар Виденфельс.
Заслав пояснил, что, разделив бизнес, компания даст этим брендам более четкую направленность и стратегическую гибкость, чтобы эффективно конкурировать в медиаландшафте.
На фоне новости о будущем разделении Warner Bros. Discovery акции медакомпании поднялись более чем на 9% перед открытием рынка, пишет The Guardian.
Warner Bros. Discovery – американский транснациональный конгломерат СМИ и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания была образована в 2022 г. в результате слияния компаний WarnerMedia и Discovery. В активы компании входят в том числе кинокомпания Warner Bros, телеканал Discovery, компания New Line Cinema, каналы Animal Planet и Cartoon Network, издательство DC Comics и др.