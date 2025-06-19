«МТС медиа» и Scroll studios займутся совместным производством мини-сериалов

Холдинг «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы экосистемы МТС) и компания Scroll studios заключили соглашение о совместном производстве микродрам. Об этом 19 июня рассказала на сессии «Как выиграть конкуренцию за эмоции» ПМЭФа гендиректор «МТС медиа» Софья Митрофанова. В рамках пилотного проекта планируется выпустить первый пакет таких проектов: всего их будет 20, в каждом из них – от 60 до 100 эпизодов длительностью не более двух минут.