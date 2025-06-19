«МТС медиа» и Scroll studios займутся совместным производством мини-сериалов
Холдинг «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы экосистемы МТС) и компания Scroll studios заключили соглашение о совместном производстве микродрам. Об этом 19 июня рассказала на сессии «Как выиграть конкуренцию за эмоции» ПМЭФа гендиректор «МТС медиа» Софья Митрофанова. В рамках пилотного проекта планируется выпустить первый пакет таких проектов: всего их будет 20, в каждом из них – от 60 до 100 эпизодов длительностью не более двух минут.
Микродрамы – художественные вертикальные сериалы, ориентированные на молодежь, которые удобно просматривать на мобильных устройствах. Сейчас партнеры фокусируются на пяти тематиках в этом жанре: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), edutainment (образовательно-развлекательный контент), романтика и лайфстайл. Произведенные микродрамы будут размещаться «на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр Kion» (входит в «МТС медиа»).
Проекты в жанре микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира – в Китае и США, отметила Митрофанова: «Главная задача для «МТС медиа» на начальном этапе – протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране».
Партнером медиахолдинга по производству микродрам стала новая компания Scroll studios, которая образована «путем объединения веб-кинотеатра Chill, сценарного агентства Plus Seven, компании Red Сarpet Studio, продакшн-студии «Открытие» и медиа о кино «Кино-Театр.Ру», сообщается в релизе «МТС медиа».
Параллельно с совместным производством микродрам «МТС медиа» займется созданием мини-сериалов и самостоятельно. Холдинг уже заказал разработку пяти проектов в этом жанре для видеосервиса Kion у шоураннера и автора сериала «Метод 2» Дмитрия Иванова , также уточнил представитель «МТС медиа».