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«МТС медиа» и Scroll studios займутся совместным производством мини-сериалов

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Холдинг «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы экосистемы МТС) и компания Scroll studios заключили соглашение о совместном производстве микродрам. Об этом 19 июня рассказала на сессии «Как выиграть конкуренцию за эмоции» ПМЭФа гендиректор «МТС медиа» Софья Митрофанова. В рамках пилотного проекта планируется выпустить первый пакет таких проектов: всего их будет 20, в каждом из них – от 60 до 100 эпизодов длительностью не более двух минут.

Микродрамы – художественные вертикальные сериалы, ориентированные на молодежь, которые удобно просматривать на мобильных устройствах. Сейчас партнеры фокусируются на пяти тематиках в этом жанре: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), edutainment (образовательно-развлекательный контент), романтика и лайфстайл. Произведенные микродрамы будут размещаться «на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр Kion» (входит в «МТС медиа»).

Проекты в жанре микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира – в Китае и США, отметила Митрофанова: «Главная задача для «МТС медиа» на начальном этапе – протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране».

Партнером медиахолдинга по производству микродрам стала новая компания Scroll studios, которая образована «путем объединения веб-кинотеатра Chill, сценарного агентства Plus Seven, компании Red Сarpet Studio, продакшн-студии «Открытие» и медиа о кино «Кино-Театр.Ру», сообщается в релизе «МТС медиа».

Параллельно с совместным производством микродрам «МТС медиа» займется созданием мини-сериалов и самостоятельно. Холдинг уже заказал разработку пяти проектов в этом жанре для видеосервиса Kion у шоураннера и автора сериала «Метод 2» Дмитрия Иванова , также уточнил представитель «МТС медиа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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