Китай снял ограничения на производство фильмов и сериалов
Национальное управление радио и телевидения Китая объявило о смягчении правил для производителей телесериалов, передает The Wall Street Journal. Регулятор отменил лимит в 40 серий и обязательный годичный перерыв между сезонами.
Ведомство также намерено поддерживать производство документальных и анимационных фильмов, приветствовать импортный контент и короткие драмы.
Аналитики считают, что изменения помогут возродить индустрию длинных сериалов, которая потеряла часть аудитории из-за роста популярности микродрам. По данным Citi, меры принесут выгоду ведущим продюсерам, включая China Literature и Damai Entertainment, а также платформам iQiyi и Mango Excellent Media.
16 мая 2024 г. стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран.
Отмечалось, что фонд намерен развивать сотрудничество с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего российский. Еще одна задача – поиск возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката фильмов в РФ и КНР.