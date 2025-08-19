Китай снял ограничения на производство фильмов и сериалов

16 мая 2024 г. стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран.



Отмечалось, что фонд намерен развивать сотрудничество с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего российский. Еще одна задача – поиск возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката фильмов в РФ и КНР.