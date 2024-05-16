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РФПИ расширит сотрудничество с Китаем в области производства и продвижения кино

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщает пресс-служба РФПИ.

Отмечается, что фонд намерен развивать сотрудничество с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего российский. Еще одна задача – поиск возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката фильмов в РФ и КНР.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Китай – мировой лидер по количеству кинотеатров, а китайское кино набирает популярность в мире. Это создает потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, в том числе в Россию.

«В этой связи РФПИ и китайские партнеры рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран», – сказал Дмитриев.

В апреле сообщалось, что в рамках проведения Годов культуры России и Китая в сентябре 2024 г. в Китае состоится российский кинофестиваль. В октябре того же года китайский кинофестиваль примет Россия.

16–17 мая Путин находится в Китае с государственным визитом. Глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это первая зарубежная поездка Путина после пятой инаугурации, причем КНР в качестве соответствующей страны назначения была выбрана впервые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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