РФПИ расширит сотрудничество с Китаем в области производства и продвижения кино

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Китай – мировой лидер по количеству кинотеатров, а китайское кино набирает популярность в мире. Это создает потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, в том числе в Россию.