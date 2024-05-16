РФПИ расширит сотрудничество с Китаем в области производства и продвижения кино
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщает пресс-служба РФПИ.
Отмечается, что фонд намерен развивать сотрудничество с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего российский. Еще одна задача – поиск возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката фильмов в РФ и КНР.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Китай – мировой лидер по количеству кинотеатров, а китайское кино набирает популярность в мире. Это создает потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, в том числе в Россию.
«В этой связи РФПИ и китайские партнеры рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран», – сказал Дмитриев.
В апреле сообщалось, что в рамках проведения Годов культуры России и Китая в сентябре 2024 г. в Китае состоится российский кинофестиваль. В октябре того же года китайский кинофестиваль примет Россия.
16–17 мая Путин находится в Китае с государственным визитом. Глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это первая зарубежная поездка Путина после пятой инаугурации, причем КНР в качестве соответствующей страны назначения была выбрана впервые.