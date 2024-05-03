Сборы российского кино за рубежом в январе – марте выросли в два раза к 2023 году

Столь существенный прирост бокс-офиса в I квартале 2023 г. обусловлен низкой базой 2023 г., считает продюсер Роман Борисевич («Великолепная пятерка», «Коты Эрмитажа»). После февраля 2022 г. традиционные территории – США и Западная Европа – фактически закрылись для российского игрового кино, напоминает выпускающий редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый. На зарубежных территориях, как добавляет Борисевич, фильмы выходят с лагом до года и более от даты выхода в России, но из-за неопределенности по поводу работы с российскими проектами в 2022 г. помимо новых проектов в 2024 г. в международном прокате работают и релизы, выходившие у нас в 2022 и 2023 гг.