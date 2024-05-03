Сборы российского кино за рубежом в январе – марте выросли в два раза к 2023 году

Сборы российского кино за рубежом в январе – марте выросли в два раза к 2023 годуАнимация сохраняет статус главного экспортного жанра
За I квартал 2024 г. российские фильмы заработали в международном прокате $11 млн, подсчитали в индустриальном издании «Бюллетень кинопрокатчика» (данные есть в распоряжении «Ведомостей»). Это в 2,1 раза больше сборов за аналогичный период 2023 г. По итогам всего 2023 г. международная кинокасса отечественного кино составила $17,6 млн.
В последние два года главный экспортным жанром стала анимация, и I квартал 2024 г. подтверждает тенденцию. В топ-5 самых кассовых релизов вошли четыре мультфильма и один фильм ужасов. Возглавил рейтинг мультсериал «Маша и Медведь», бокс-офис сборников франшизы составил $2,77 млн. Далее в топе расположились анимационные фильмы «Великолепная пятерка» ($1,5 млн), «Коты Эрмитажа» ($1,4 млн) и «Снежная королева: Разморозка» ($1,07 млн). Замыкает топ-5 скринлайф-хоррор «Я иду играть» с кассой в $1,037 млн. Всего на 46 территориях в прокате шли 33 российских релиза. Фильмы из топ-5 принесли 70% от общей суммы сборов – $7,78 млн.
Самым прибыльным рынком для российских фильмов стала Латинская Америка. Бразилия принесла отечественным проектам $1,15 млн, Мексика – $1,06 млн. Третьим по общей кассе рынком стала Италия с результатом в $1,05 млн. Завершает топ-5 Китай с бокс-офисом $1,02 млн, а также страны MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман), которые совокупно дали $0,777 млн.
Столь существенный прирост бокс-офиса в I квартале 2023 г. обусловлен низкой базой 2023 г., считает продюсер Роман Борисевич («Великолепная пятерка», «Коты Эрмитажа»). После февраля 2022 г. традиционные территории – США и Западная Европа – фактически закрылись для российского игрового кино, напоминает выпускающий редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый. На зарубежных территориях, как добавляет Борисевич, фильмы выходят с лагом до года и более от даты выхода в России, но из-за неопределенности по поводу работы с российскими проектами в 2022 г. помимо новых проектов в 2024 г. в международном прокате работают и релизы, выходившие у нас в 2022 и 2023 гг.
Как видно по первым результатам 2024 г. некоторые европейские рынки все же готовы работать с российскими мультфильмами, продолжает Острый. Так, «Великолепная пятерка» собрала в Италии $0,77 млн, а «Коты Эрмитажа» в Испании – $0,67 млн. Кроме того, российский контент – в первую очередь анимация в силу своей универсальности – все увереннее чувствует себя в странах MENA и Латинской Америки, добавил он.
Рост кинопроизводства внутри страны, вызванный уходом весной 2022 г. мейджоров, должен увеличить присутствие отечественных картин в международном прокате, прогнозирует Борисевич. Сборы 2024 г., как считает Острый, будут зависеть от международного графика таких крупных киноновинок, как фантастический экшн «Сто лет тому вперед» (вышел в российский прокат 18 апреля), мультфильмы «Большое путешествие: Вокруг света» (должен выйти в России 11 июля 2024 г.), «Формула воды» (22 августа) и др.
Самым успешным с точки зрения международного бокс-офиса годом стал 2019-й, когда российские фильмы заработали за рубежом $52,5 млн. Уже в следующие годы из-за пандемии касса упала – до $20,5 млн в 2020-м и до $18,2 млн в 2021-м. Падение продолжилось в 2022 г. ($17 млн), и только в 2023-м впервые был зафиксирован небольшой прирост – до $17,6 млн.