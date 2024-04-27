Продюсеры трилогии «Лед» не исключили возможность продолжения франшизы

История героев трилогии «Лед» закончена, но франшиза может получить непрямое продолжение, рассказали основатели компании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель в интервью «Ведомостям». «Мы сами боимся всегда, что продолжение будет выглядеть, как просто способ заработать денег. Это убивает классные вещи <...> Мы точно ничего не собираемся высасывать из пальца. Но все бывает. Я не исключаю, что, может быть, мы попробуем сделать что-то в других средах. Может быть, сериал с этим названием, но про других героев», – предположил Врубель.