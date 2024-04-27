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Продюсеры трилогии «Лед» не исключили возможность продолжения франшизы

Среди потенциальных направлений – сериал с тем же названием, но с другими героями
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Фотография со съемочной площадки фильма «Лед 3»/ Кинокомпания «Водород»

История героев трилогии «Лед» закончена, но франшиза может получить непрямое продолжение, рассказали основатели компании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель в интервью «Ведомостям». «Мы сами боимся всегда, что продолжение будет выглядеть, как просто способ заработать денег. Это убивает классные вещи <...> Мы точно ничего не собираемся высасывать из пальца. Но все бывает. Я не исключаю, что, может быть, мы попробуем сделать что-то в других средах. Может быть, сериал с этим названием, но про других героев», – предположил Врубель.

По словам продюсера, продолжение франшизы – не столько вопрос денег, сколько «своего рода эмоциональный долг перед зрителем»: если существует где-то 10 млн человек, которые реально очень любят эти фильмы, любят героев, «то, наверное, мы должны что-то им предложить еще», рассуждает он.

Первый «Лед» режиссера Олега Трофима, спортивная мелодрама-мюзикл, собрал в 2018 г., по данным ЕАИС государственного Фонда кино, 1,4 млрд руб. Фильм рассказывает историю фигуристки Нади (Аглая Тарасова), которая после серьезной травмы пытается вернуться на коньки. Восстановиться ей помогает новый знакомый – хоккеист Саша (Александр Петров). В 2020 г. последовало продолжение – сиквел Жоры Крыжовникова повторил кассу оригинала. В феврале 2024 г. вышла третья часть, снятая дебютантом Юрием Хмельницким. Бокс-офис «Лед 3» – более 1,8 млрд руб.

Изначально никто не планировал трилогию, рассказал Врубель. Компания делала опрос после первой серии, хотят ли зрители увидеть продолжение, и аудитория, по его словам, «не очень хотела» новой серии. Против сиквела был поначалу и звезда фильма Александр Петров, который предупредил коллег, что «нет на свете таких гонораров», за которые он бы согласился сниматься во второй части, но его переубедил сценарий, вспоминает Врубель.

В свою очередь, Андрющенко признался, что ему как зрителю печально прощаться с героями – хоккеистом Гориным и тренером Шаталиной, которых сыграли Петров и Мария Аронова: «Каждое их появление, каждое взаимодействие на экране вызывает теплый отклик – как будто родные люди вернулись после разлуки». Но, как подчеркнул он, пока никаких идей, как вернуть персонажей на экран, у компании нет.

Основанная в 2011 г. компания «Водород» в 2020-м вошла в список лидеров Фонда кино – перечень киностудий, имеющих приоритетное право на получение господдержки. Помимо «ледовой» трилогии в числе наиболее успешных проектов компании – фантастическая дилогия Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение» (2017 и 2019 гг.; обе части собрали совокупно 2 млрд руб.), а также фантастический хоррор «Спутник», который из-за пандемии вышел сразу онлайн. Права на голливудский ремейк фильма выкупили компании Village Rоаdshow и 6th and Idaho.

До релиза «Бременских музыкантов», вышедших в прокат 1 января 2024 г. (касса – более 3 млрд руб.), «Лед 2» был самым кассовым мюзиклом в российском прокате, сместив с верхней строчки первую часть франшизы. Замыкают топ-5 музыкальных фильмов голливудские релизы «Богемская рапсодия» (2018 г.; 1 млрд руб.) и «Красавица и чудовище» (2017 г.; 734 млн руб.).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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