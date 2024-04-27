Александр Андрющенко, Михаил Врубель: «Семейный жанр – самый сложный»

«Семейный жанр – самый сложный»Основатели кинокомпании «Водород» о том, когда закончится бум сказок и что придет им на смену
Никто в российской киноиндустрии так последовательно не работает в жанре фантастики, как постоянные компании-партнеры «Водород» и Art Pictures. Прямо сейчас в кинотеатрах идет их новый фильм «Сто лет тому вперед» – очередная экранизация повести Кира Булычева про «гостью из будущего» Алису Селезневу. Ее снял Александр Андрющенко, который в 2011 г. вместе с Михаилом Врубелем основал кинокомпанию «Водород».
Ранее они же и тоже вместе с Art Pictures выпустили дилогию Федора Бондарчука «Притяжение»/«Вторжение» (2017/2019 гг.). За дилогией последовал фантастический хоррор «Спутник» (2020) Егора Абраменко, вышедший из-за пандемии сразу онлайн. На волне международного успеха права на ремейк «Спутника» выкупили голливудские компании Village Rоаdshow и 6th and Idaho. Наконец, еще один профиль «Водорода» и Art Pictures – мюзиклы. Жанр еще более редкий, чем фантастика.
В интервью «Ведомостям» продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко рассказали, почему в новом фильме про Алису Селезневу нет миелофона, сколько, по их мнению, продлится бум «семейного контента» и стоит ли ждать продолжения «ледовой» франшизы.