Александр Андрющенко, Михаил Врубель: «Семейный жанр – самый сложный»

Никто в российской киноиндустрии так последовательно не работает в жанре фантастики, как постоянные компании-партнеры «Водород» и Art Pictures. Прямо сейчас в кинотеатрах идет их новый фильм «Сто лет тому вперед» – очередная экранизация повести Кира Булычева про «гостью из будущего» Алису Селезневу. Ее снял Александр Андрющенко, который в 2011 г. вместе с Михаилом Врубелем основал кинокомпанию «Водород».