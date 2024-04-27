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Александр Андрющенко, Михаил Врубель: «Семейный жанр – самый сложный»

Основатели кинокомпании «Водород» о том, когда закончится бум сказок и что придет им на смену
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Основатели кинокомпании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель (на фото слева направо) / Андрей Гордеев / Ведомости

Никто в российской киноиндустрии так последовательно не работает в жанре фантастики, как постоянные компании-партнеры «Водород» и Art Pictures. Прямо сейчас в кинотеатрах идет их новый фильм «Сто лет тому вперед» – очередная экранизация повести Кира Булычева про «гостью из будущего» Алису Селезневу. Ее снял Александр Андрющенко, который в 2011 г. вместе с Михаилом Врубелем основал кинокомпанию «Водород».

Ранее они же и тоже вместе с Art Pictures выпустили дилогию Федора Бондарчука «Притяжение»/«Вторжение» (2017/2019 гг.). За дилогией последовал фантастический хоррор «Спутник» (2020) Егора Абраменко, вышедший из-за пандемии сразу онлайн. На волне международного успеха права на ремейк «Спутника» выкупили голливудские компании Village Rоаdshow и 6th and Idaho. Наконец, еще один профиль «Водорода» и Art Pictures – мюзиклы. Жанр еще более редкий, чем фантастика.

В интервью «Ведомостям» продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко рассказали, почему в новом фильме про Алису Селезневу нет миелофона, сколько, по их мнению, продлится бум «семейного контента» и стоит ли ждать продолжения «ледовой» франшизы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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