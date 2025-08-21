The Beatles выпустят 13 ранее неизданных песен
Британская рок-группа The Beatles выпустит новый сборник песен, который будет состоять из 13 демо-версий, сессионных записей и ранее не выпускавшихся треков. Об этом пишет Sky News.
Как сообщил музыкант Пол Маккартни в своем Instagram
В марте стало известно, что британский монетный двор выпустит монету с изображением вокалиста и основателя The Beatles Джона Леннона. Выпуск монеты с изображением будет посвящен 85-летию со дня рождения музыканта и 50-летию со дня выхода его последнего сольного альбома.