Британский монетный двор выпустит монету с изображением музыканта Джона Леннона
Выпуск монеты с изображением вокалиста и основателя всемирно известной группы The Beatles Джона Леннона будет посвящен 85-летию со дня рождения музыканта и 50-летию со дня выхода его последнего сольного альбома, сообщил британский монетный двор.
Референсом для изображения Леннона, помещенного на монету, стала его знаменитая фотография в профиль, сделанная американским фотографом, известным по работе с популярными рок-музыкантами, Бобом Груэном в 1974 г.
На сайте монетного двора Великобритании сообщается, что монета поступит в продажу 17 марта в 9:00 по местному времени (12:00 мск).
Джон Леннон родился в 1940 г. в Ливерпуле (Великобритания). Он является одним из самых известных музыкантов XX в. Но известен Леннон не только благодаря музыкальной карьере и участии в группе The Beatles, но и как художник, писатель и активист. Своей общественной деятельностью ему удалось повлиять на мировоззрение нескольких поколений. Влияние Леннона на культуру откликается и сейчас.
Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни. Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми».