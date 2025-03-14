Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Британский монетный двор выпустит монету с изображением музыканта Джона Леннона

Ведомости

Выпуск монеты с изображением вокалиста и основателя всемирно известной группы The Beatles Джона Леннона будет посвящен 85-летию со дня рождения музыканта и 50-летию со дня выхода его последнего сольного альбома, сообщил британский монетный двор.

Референсом для изображения Леннона, помещенного на монету, стала его знаменитая фотография в профиль, сделанная американским фотографом, известным по работе с популярными рок-музыкантами, Бобом Груэном в 1974 г.

На сайте монетного двора Великобритании сообщается, что монета поступит в продажу 17 марта в 9:00 по местному времени (12:00 мск).

Джон Леннон родился в 1940 г. в Ливерпуле (Великобритания). Он является одним из самых известных музыкантов XX в. Но известен Леннон не только благодаря музыкальной карьере и участии в группе The Beatles, но и как художник, писатель и активист. Своей общественной деятельностью ему удалось повлиять на мировоззрение нескольких поколений. Влияние Леннона на культуру откликается и сейчас.

Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни. Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных