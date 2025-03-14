Британский монетный двор выпустит монету с изображением музыканта Джона Леннона

Джон Леннон родился в 1940 г. в Ливерпуле (Великобритания). Он является одним из самых известных музыкантов XX в. Но известен Леннон не только благодаря музыкальной карьере и участии в группе The Beatles, но и как художник, писатель и активист. Своей общественной деятельностью ему удалось повлиять на мировоззрение нескольких поколений. Влияние Леннона на культуру откликается и сейчас.