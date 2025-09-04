АКАР: рост рекламного рынка в России замедлился
По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в период с января по июнь объем рекламы в медиа увеличился на 10% к тому же периоду 2024 г. до 445-450 млрд руб. за вычетом НДС. Об этом рассказал вице-президент АКАР Сергей Веселов в рамках XXV Рекламного форума в Нижнем Новгороде .
Таким образом, рост рекламного рынка существенно замедлился: в январе-июне 2024 г. он увеличился на 28% к первому полугодию 2023 г. и составил 400–405 млрд руб. Динамика рынка связана, прежде всего, с серьезным замедлением экономического роста страны, пояснил в рамках форума Веселов.
В сегменте видео объем рекламы достиг 137-139 млрд руб., увеличившись на 10% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В то же время объем рекламы в аудио сегменте и издательском бизнесе показал снижение на 4% до 10,7-10,9 млрд руб. и 10,2-10,4 млрд руб. соответственно.
Объем рекламы в сегменте Out of Home увеличился на 14% год к году до 51,5-52,5 млрд руб., а в интернет-сервисах на 10% до 236-238 млрд руб.
Региональный рекламный рынок в первом полугодии 2025 г., по предварительным оценкам, вырос на 2%, а его объем без учета московского рынка) вплотную приблизился к 60 млрд руб.
В частности, в видео сегменте объем рекламы увеличился на 1% год к году и достиг 11-12 млрд руб. Объемы рекламы в аудио сегменте и издательском бизнесе снизились на 10% и 18% соответственно – до 4,7-5,2 млрд руб. и 0,7-0,9 млрд руб. Объем наружной рекламы и в сегменте интернет-сервисов увеличился на 5%, достигнув 8-8,5 млрд руб. и 34-35 млрд руб. соответственно.
20 августа «Ведомости» писали, что в январе – июне 2025 г. рекламодатели потратили на продвижение в Telegram-каналах блогеров 6,7 млрд руб., что на 54% больше, чем за тот же период 2024 г.