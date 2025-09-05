Актер Стивен Сигал в кулуарах ВЭФа назвал себя русским
Американский актер и спортсмен Стивен Сигал заявил, что не работает с США, и назвал себя русским. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я не работаю с США. Я – русский», – сказал он, говоря о российско-американском диалоге (цитата по ТАСС).
Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 г. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он «настойчиво и достаточно продолжительное время» обращался с соответствующей просьбой. 9 мая Сигал посетил парад Победы на Красной площади.
Юбилейный Х Восточный экономический форум начался 3 сентября. Здесь представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ-2025 проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевой темой выступления Путина на пленарной сессии ВЭФа стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.