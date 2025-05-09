Парад на Красной площади посетили Стивен Сигал и Эмир Кустурица
Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, занимающий пост представителя МИД России по гуманитарным связям с США, а также сербский режиссер Эмир Кустурица посетили парад Победы на Красной площади.
Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 г. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он «настойчиво и достаточно продолжительное время» обращался с соответствующей просьбой.
26 ноября 2024 г. Кустурица подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры. В марте 2024 г. Кустурица говорил, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.