Кустурица подтвердил намерение получить гражданство России
Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица намерен получить гражданство России. Об этом он сообщил телеканалу «Москва-24».
«Российское [гражданство] буду [получать], да», – сказал Кустурица.
По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры.
В марте Кустурица говорил ТАСС, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.
В конце октября «Российская газета» со ссылкой на заявление Кустурицы писала, что сербский режиссер будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.