Кустурица подтвердил намерение получить гражданство России

В конце октября «Российская газета» со ссылкой на заявление Кустурицы писала, что сербский режиссер будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.