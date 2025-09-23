Популярность песен артистов прошлых лет выросла в 10 раз с марта 2025 года

Песня «Загулял» 1994 г. от Олега Газманова тоже показала рост – прослушивания хита прошлых лет выросли в 11 раз. Популярности способствовал «танцем коленей» от Газманова на репетиции в рамках фестиваля «Новая волна», а сам артист поддержал тренд флешмобом «Танцуй как Газманов». Третье место по росту прослушиваний у композиции «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова (рост в семь раз). Под песню снимают пародии на расставания, романтические видео и «ностальгические» ролики о детстве.