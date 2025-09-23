Популярность песен артистов прошлых лет выросла в 10 раз с марта 2025 года

Популярность песен артистов прошлых лет выросла в 10 раз с марта 2025 годаДрайвером стала ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых
Песни артистов прошлых десятилетий стали выходить в топы по прослушиваниям и показывают более «взрывной рост», чем треки молодых исполнителей: в среднем в более чем 10 раз. Это следует из исследования сервиса «Звук» на основе данных прослушиваний вирусных песен из социальных сетей с марта по сентябрь 2025 г.
Лидером по росту популярности стала композиция Татьяны Булановой «Один день»: с марта по сентябрь количество прослушиваний увеличилось в 15 раз, а «резкий скачок» произошел после ее выступления в «Лужниках» в начале августа.
«Видео с простыми движениями подтанцовки артистки мгновенно стало вирусным – пользователи прозвали хореографию "энергосберегающим танцем" и массово начали повторять движения», – говорится в исследовании.
Песня «Загулял» 1994 г. от Олега Газманова тоже показала рост – прослушивания хита прошлых лет выросли в 11 раз. Популярности способствовал «танцем коленей» от Газманова на репетиции в рамках фестиваля «Новая волна», а сам артист поддержал тренд флешмобом «Танцуй как Газманов». Третье место по росту прослушиваний у композиции «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова (рост в семь раз). Под песню снимают пародии на расставания, романтические видео и «ностальгические» ролики о детстве.
Прослушивания растут и у молодых артистов: прослушивания трека «Наследство» от Icegergert и Sky Rae выросли в семь раз. На это главным образом повлияли блогеры и массовое использование трека в формате вертикальных видео.
Рекорды бьют песня «Там, только там» группы «Блестящие» и «Шелк» Вани Дмитриенко (рост прослушиваний в три раза). В первом случае пики прослушиваний приходятся исключительно на субботы, что может быть связано с техно-ремиксом песни от MAFU и Mr.Pinky.
Ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых стала мощным драйвером для возвращения старых хитов, считает директор по работе с артистами сервиса «Звук» Катя Комиссарова. В том числе на популярность влияют простая хореография и «цепляющие» припевы. По ее данным, композиции артистов прошлых десятилетий демонстрируют «более взрывной рост» – в среднем в более чем 10 раз, чем треки современных исполнителей (в 5,5 раза).