В МИДе заявили, что конкурс «Интервидение» будет многолетним

Конкурс «Интервидение» состоялся 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). На конкурсе выступили 22 страны вместо запланированных 23-х – США не приняли участие в конкурсе в последний момент. По утверждению организаторов, австралийская певица Vassy не смогла выйти на сцену из-за «давления» властей Австралии.