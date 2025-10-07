В МИДе заявили, что конкурс «Интервидение» будет многолетним
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет многолетним, а количество участников будет расширяться. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов в рамках симпозиума «Создавая будущее».
«Мы знаем, что следующий конкурс будет в Саудовской Аравии, уже ведутся консультации с другими странами. Это будет многолетний процесс», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Конкурс «Интервидение» состоялся 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). На конкурсе выступили 22 страны вместо запланированных 23-х – США не приняли участие в конкурсе в последний момент. По утверждению организаторов, австралийская певица Vassy не смогла выйти на сцену из-за «давления» властей Австралии.
По данным организаторов, трансляция «Интервидения» была доступна 4 млрд зрителей со всего мира.