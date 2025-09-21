«Интервидение» посмотрели 4 млрд человек
Международный конкурс песни «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей. Об этом заявили организаторы конкурса, подводя итоги шоу.
«Музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», – говорится в сообщении.
Конкурс прошел 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»).
Выступить удалось 22 странам вместо запланированных 23-х – США не приняли участие в конкурсе в последний момент. По утверждению организаторов, австралийская певица Vassy не смогла выйти на сцену из-за «давления» властей Австралии.
Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии в 2026 г.