Телеканалы MTV прекратят работу в ряде европейских стран
Американская компания Paramount закроет часть телеканалов MTV в некоторых европейских странах. Об этом сообщило Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.
После 31 декабря 2025 г. каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят вещание в Великобритании спустя почти 40 лет после его начала. Ожидается, что останется доступен флагмантский канал MTV HD.
Операторы телевизионных платформ сообщили, что Paramount также закроет каналы под брендом MTV в Германии и Австрии. В ФРГ один оператор уже проинформировал B2B-клиентов о закрытии MTV Live HD на своей платформе и по всей стране в конце 2025 г.
Кроме того, прекращение вещания музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network в конце текущего года произойдет в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польше и Венгрии. Оно также может коснуться Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
В апреле 2022 г. Paramount прекратила вещание своих телеканалов в России. В группу каналов вошли Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr. Бывший гендиректор Paramount Боб Бакиш сообщил сотрудникам, что компания «предпринимает шаги по приостановке своей деятельности» из-за спецоперации на Украине. Принадлежащая компании студия Paramount Pictures также отменила релизы фильмов в РФ.