MTV, Nickelodeon и Paramount Comedy с 20 апреля прекратят вещание в России

Отмечается, что в минувшую пятницу, 15 апреля, операторы начали получать от Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля. В их число входят Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr.