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MTV, Nickelodeon и Paramount Comedy с 20 апреля прекратят вещание в России

Ведомости

Американская Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля, сообщает издание «Кабельщик», специализирующееся на новостях телеиндустрии.

Отмечается, что в минувшую пятницу, 15 апреля, операторы начали получать от Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля. В их число входят Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr.

Гендиректор Paramount Боб Бакиш 15 марта сообщил сотрудникам, что компания «предпринимает шаги по приостановке своей деятельности в России» из-за военной операции на Украине, писало Variety. Решение также затронуло показ контента Paramount в России. Еще в начале марта принадлежащая компании студия Paramount Pictures отменила релизы ближайших фильмов в России, включая «Затерянный город» и «Соник 2 в кино».

9 марта об уходе из российского эфира объявила компания Discovery. В России транслировались 15 телеканалов компании, среди которых Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, TLC и HGTV.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных