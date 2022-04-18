MTV, Nickelodeon и Paramount Comedy с 20 апреля прекратят вещание в России
Американская Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля, сообщает издание «Кабельщик», специализирующееся на новостях телеиндустрии.
Отмечается, что в минувшую пятницу, 15 апреля, операторы начали получать от Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля. В их число входят Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr.
Гендиректор Paramount Боб Бакиш 15 марта сообщил сотрудникам, что компания «предпринимает шаги по приостановке своей деятельности в России» из-за военной операции на Украине, писало Variety. Решение также затронуло показ контента Paramount в России. Еще в начале марта принадлежащая компании студия Paramount Pictures отменила релизы ближайших фильмов в России, включая «Затерянный город» и «Соник 2 в кино».
9 марта об уходе из российского эфира объявила компания Discovery. В России транслировались 15 телеканалов компании, среди которых Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, TLC и HGTV.