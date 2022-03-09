Discovery приостановит вещание в России

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).