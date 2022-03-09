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Discovery приостановит вещание в России

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Компания Discovery 9 марта приостановит деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, сообщил журнал Variety. Около 15 телеканалов, которые работают в России через СП Discovery и Национальной медиагруппы (НМГ), могут уйти из эфира 9 марта.

«Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», — сообщил представитель Discovery. Представитель «Национальной медиа группы» отказался от комментариев.

По данным источников издания, Discovery сделала такой шаг из-за нового закона о фейках и из-за спецоперации России на Украине. Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ при освещении спецоперации на Украине обязаны использовать официальные российские источники информации.

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4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных