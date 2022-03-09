Discovery приостановит вещание в России
Компания Discovery 9 марта приостановит деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, сообщил журнал Variety. Около 15 телеканалов, которые работают в России через СП Discovery и Национальной медиагруппы (НМГ), могут уйти из эфира 9 марта.
«Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», — сообщил представитель Discovery. Представитель «Национальной медиа группы» отказался от комментариев.
По данным источников издания, Discovery сделала такой шаг из-за нового закона о фейках и из-за спецоперации России на Украине. Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ при освещении спецоперации на Украине обязаны использовать официальные российские источники информации.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).