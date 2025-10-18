Paramount уволит около 2000 сотрудников после 27 октября
Сотрудники конгломерата в сфере массовых медиа и развлечений Paramount Skydance столкнуться с масштабным сокращением – ожидается увольнение около 2000 человек в США. Об этом пишет Variety.
«Новый раунд сокращений затронет около 2000 рабочих мест в США, а также повлечет за собой дополнительные сокращения по всему миру», – говорится в материале.
Крупные сокращения рабочих мест ожидались еще до закрытия сделки Skydance Media – Paramount Global. Они проводятся в рамках поставленной новым гендиректором Дэвидом Эллисоном задачи по сокращению расходов более чем на $2 млрд.
В сентябре 2024 г. Paramount Global объявила о сокращении персонала в США на 15%, или примерно на 2000 должностей. Это стало вторым раундом увольнений в Paramount, он покрыл 90% запланированных сокращений.
Прошлогодние увольнения также были частью программы сокращения расходов – тогда на $500 млн.