Paramount объявила о сокращении 2000 сотрудников
Paramount Global объявила о сокращении персонала в США на 15%, или примерно на 2000 должностей. Об этом пишет Bloomberg.
Это уже второй раунд увольнений в Paramount, он покрывает 90% запланированных сокращений, написали главные исполнительные директора Джордж Чикс, Крис Маккарти и Брайан Роббинс в обращении к персоналу.
«Как и вся медиаиндустрия, мы работаем над повышением прибыльности потокового вещания, в то же время приспосабливаясь к меняющимся условиям в наших традиционных бизнесах», – написали они в записке, с которой ознакомился Bloomberg.
Увольнения являются частью программы сокращения расходов на $500 млн, объявленной в июне. Тогда Paramount заявила, что медиакомпания сократит численность персонала в США, в основном – сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, финансов, юридического и технологического.