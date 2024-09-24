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Paramount объявила о сокращении 2000 сотрудников

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Paramount Global объявила о сокращении персонала в США на 15%, или примерно на 2000 должностей. Об этом пишет Bloomberg.

Это уже второй раунд увольнений в Paramount, он покрывает 90% запланированных сокращений, написали главные исполнительные директора Джордж Чикс, Крис Маккарти и Брайан Роббинс в обращении к персоналу.

«Как и вся медиаиндустрия, мы работаем над повышением прибыльности потокового вещания, в то же время приспосабливаясь к меняющимся условиям в наших традиционных бизнесах», – написали они в записке, с которой ознакомился Bloomberg.

Увольнения являются частью программы сокращения расходов на $500 млн, объявленной в июне. Тогда Paramount заявила, что медиакомпания сократит численность персонала в США, в основном – сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, финансов, юридического и технологического.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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